أحوال الطقس اليوم: سقوط أمطار على الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 01:00 مساء
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن الطقس سيميل للاعتدال على باقي المناطق.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس مشمس إلى قليل الغيوم على الساحل، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على غالبية المناطق بين 15 و20 درجة مئوية ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
الطقس مشمس، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة،
ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

على قناة «الوسط».. ندوة عن ليبيا والانتقال السياسي المتأزم
ليبيا
رمضان البكشيشي فنان لم يسأم
ثقافة وفن
نصائح لعبور الطرق الواسعة بأمان
سيارات
تقرير أممي: نحو 20% من المواد الغذائية تهدر في العالم
دولى
كيف تقوض المعلومات المضللة جهود مكافحة «كورونا»؟
طب وصحة
اندلاع حريق في محطة نفطية سعودية إثر «اعتداء تخريبي بمقذوف»
عربى
المنتخب الوطني يخسر بخمسة أهداف أمام تونس ويودع تصفيات كأس الأمم الأفريقية
رياضة محلية
العدد 279 من جريدة «الوسط»: تنافس أوروبي على «كعكة» العقود.. وجدل حول ميزانية ...
ليبيا
4 انتصارات في دوري القدم المصغرة
رياضة محلية
المنقوش تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة «فورا»
ليبيا
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
هل تسبب رحيل ترامب في تراجع جمهور الإعلام الأميركي؟
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

توست الدجاج بالبشاميل