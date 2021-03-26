«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الجمعة 26 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 11:56 صباحا
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال لمدة ثلاث ساعات، اليوم الجمعة، في الجناحين الغربي والجنوبي.

وتراوحت ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي بين ثلاث وأربع ساعات، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا، من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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