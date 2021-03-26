بالصور.. وقفة إعلامية لمفوضية الإنتخابات بحضور وزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 26 مارس 2021, 12:24 صباحا
وزراء خارجية كلا من إيطاليا وألمانيا وفرنسا برفقة نجلاء المنقوش خلال وقفة إعلامية نظمتها مفوضية الانتخابات، 25 مارس 2021. (موقع المفوضية)

نظمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الخميس، وقفة إعلامية حضرها وزراء خارجية كلا من إيطاليا وألمانيا وفرنسا ورافقنهم نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية.

وحسب الموقع الرسمي للمفوضية، اكد الوزراء «مضيهم في دعم المفوضية للقيام بالانتخابات المقرر إجراءها في الرابع والعشرين من ديسمبر هذا العام، وذلك من خلال مشروع بيبول» ويهدف المشروع الى «تذليل كافة الصعاب والعقبات التي قد تواجه عملية التجهيز للانتخابات واستثمار الإمكانية المتاحة لدى جميع الاطراف لإنجاحها»، وفق المفوضية.

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وزار وزراء خارجية ألمانيا هيكو ماس وفرنسا جان إيف لودريان وإيطاليا لويجي دي مايو، ليبيا، وأجروا محادثات  مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس ظهر الخميس، وأكدوا تصميم بلدانهم على تقديم مختلف وسائل الدعم والمساندة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة للإيفاء بكل التزاماتها حيال العديد من الملفات ذات الأولوية في عملها، 

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