ضبط مشتبهين وهروب ثالث في حادث اغتيال الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 11:22 مساء
القائد الميداني بالقوت الخاصة محمود الورفلي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، الخميس، «القبض على مشتبهين اثنين وهروب ثالث في حادث اغتيال المقدم محمود الورفلي»، الضابط في قوات الصاعقة، التابعة للقيادة العامة. 

وقالت الغرفة، في بيان عبر صقحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القبض على المشتبهين جاء «بناءا على ما أوردته النيابة العسكرية بنغازي التي باشرت عملها في الحادث، وبعد التحريات ومتابعة ماتوصل اليه فريق التحقيق ». وأشار البيان إلى أن هناك مطلوب قد غادر هاربا الى مصر وسيتم اتخاد الاجراءات القانونية التي تؤمن جلبه للتحقيق»، مهيبا «بالمواطنين التعاون في إبلاغ الغرفة أو أقرب جهة أمنية بأي معلومات تفيد اجراءات التحقيق».

اقرأ أيضا: الورفلي.. اغتيال غامض ينهي حياة ضابط مثير للأسئلة والجدل

وأمس الأربعاء، فوجئ سكان مدينة بنغازي وعديد الليبيين والمتابعين للشأن الليبي بنبأ اغتيال الورفلي على أيدي مسلحين مجهولين، أطلقوا عليه وابلا من الرصاص بينما كان مارا وشقيقه بسيارته في أحد ميادين المدينة، وسارع الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، إلى تأكيد اغتياله، معتبرًا أنه «أحد رموز القوات الخاصة»، بعد أن نقل على إلى مستشفى 1200، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وفق ما قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط».

ونعت القيادة العامة، الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته في بيان النعي «الشهيد البطل» وأنه «طالته أيدي الغدر والخيانةۛ»، مشيدة بدوره في «معارك العزة والكرامة ضد الخوارج التكفيريين»، وفق البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

4 انتصارات في دوري القدم المصغرة
رياضة محلية
المنقوش تؤكد ضرورة خروج كل المرتزقة «فورا»
ليبيا
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
هل تسبب رحيل ترامب في تراجع جمهور الإعلام الأميركي؟
دولى
الكوني: ماكرون قال إن نصرة الشعب الليبي «دين» على فرنسا
ليبيا
الورفلي.. اغتيال غامض ينهي حياة ضابط مثير للأسئلة والجدل
ليبيا
القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
ليبيا
سفير الولايات المتحدة يشكر الدبيبة على لقائه بالشركات الأميركية
ليبيا
الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ...
عربى
محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
ليبيا
المندوبة الأميركية تطالب بانسحاب «فوري» لكل القوات الأجنبية من ليبيا «دون ...
ليبيا
السني: جراح الليبيين لم تندمل منذ 2011.. وانسحاب القوات الأجنبية مطلب سيادي لا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» تسعى للاستعانة بنيمار في عالمها الإلكتروني