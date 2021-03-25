ضبط مشتبهين وهروب ثالث في حادث اغتيال الورفلي

القائد الميداني بالقوت الخاصة محمود الورفلي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى، الخميس، «القبض على مشتبهين اثنين وهروب ثالث في حادث اغتيال المقدم محمود الورفلي»، الضابط في قوات الصاعقة، التابعة للقيادة العامة.

وقالت الغرفة، في بيان عبر صقحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن القبض على المشتبهين جاء «بناءا على ما أوردته النيابة العسكرية بنغازي التي باشرت عملها في الحادث، وبعد التحريات ومتابعة ماتوصل اليه فريق التحقيق ». وأشار البيان إلى أن هناك مطلوب قد غادر هاربا الى مصر وسيتم اتخاد الاجراءات القانونية التي تؤمن جلبه للتحقيق»، مهيبا «بالمواطنين التعاون في إبلاغ الغرفة أو أقرب جهة أمنية بأي معلومات تفيد اجراءات التحقيق».

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وأمس الأربعاء، فوجئ سكان مدينة بنغازي وعديد الليبيين والمتابعين للشأن الليبي بنبأ اغتيال الورفلي على أيدي مسلحين مجهولين، أطلقوا عليه وابلا من الرصاص بينما كان مارا وشقيقه بسيارته في أحد ميادين المدينة، وسارع الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، إلى تأكيد اغتياله، معتبرًا أنه «أحد رموز القوات الخاصة»، بعد أن نقل على إلى مستشفى 1200، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك، وفق ما قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط».

ونعت القيادة العامة، الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، واعتبرته في بيان النعي «الشهيد البطل» وأنه «طالته أيدي الغدر والخيانةۛ»، مشيدة بدوره في «معارك العزة والكرامة ضد الخوارج التكفيريين»، وفق البيان.