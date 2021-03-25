الأداء الأسبوعي للدولار في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

اختتم سعر صرف الدولار تعاملات الأسبوع فوق خمسة دنانير مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية.

وصعد سعر العملة الأميركية إلى 5.04 دينار اليوم الخميس مقابل 4.98 دينار نهاية الأسبوع الماضي، وسعر اليورو إلى 5.95 دينار مقارنة بـ 5.83 دينار الخميس الماضي،حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. كما صعد الجنيه الاسترليني إلى 6.87 دينار مقابل 6.85 دينار في ختام تداولات الأسبوع الماضي.

ويرجع محللون استقرار الدولار حول مستوياته منذ منتصف الأسبوع الماضي إلى أجواء الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد مع بدء حكومة الوحدة الوطنية أداء مهامها عقب أداء اليمين أمام مجلس النواب.

خصوصا بعد انتهاء تجميد الإيرادات النفطية المحتجزة منذ رفع حالة القوة القاهرة في 26 أكتوبر الماضي والذي وصل حتى 10 مارس الجاري إلى 7 مليارات و767.4 مليون دولار، وفق بيان مؤسسة النفط الأحد.