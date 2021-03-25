خطف ابنة الناشطة الحقوقية حنان البرعصي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 07:41 مساء

أكدت مصادر متطابقة أن مسلحين خطفوا من أمام أحد محال شارع دبي في بنغازي حنين البرعصي، ابنة الناشطة الحقوقية حنان البرعصي، التي اغتالها مجهولون بأحد شوارع المدينة في ديسمبر 2020.

وأفاد شاهد عيان «بوابة الوسط» بأنه شاهد أشخاصًا يركضون عند شارع دبي، عصر اليوم، مع سماع أصوات إطلاق رصاص، وقدوم سيارة عسكرية إلى المكان فيما استمر إطلاق النار لأكثر من عشر دقائق.

وتداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مباشرًا لحنين البرعصي، وهي تتحدث متوعدة قاتلي والدتها، قبيل دقائق من واقعة خطفها.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن حنين البرعصي قد تكون أصيبت في إحدى قدميها بعيار ناري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قبل موقعة تونس.. المنتخب الوطني يفقد خدمات خالد مجدي بسبب «كورونا»
رياضة محلية
4 انتصارات في دوري القدم المصغرة
رياضة محلية
نص إحاطة كوبيش أمام مجلس الأمن
ليبيا
هل تسبب رحيل ترامب في تراجع جمهور الإعلام الأميركي؟
دولى
الكوني: ماكرون قال إن نصرة الشعب الليبي «دين» على فرنسا
ليبيا
«أسترازينيكا»: لقاح الشركة المضاد لـ«كورونا» فعّال بنسبة 76%
دولى
القيادة العامة تنعى محمود الورفلي
ليبيا
بالصور.. المنتخب الوطني ينهي تحضيراته لمواجهة تونس غدا
رياضة محلية
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يحفز المنتخب الوطني قبل مواجهة تونس
رياضة محلية
رسميا.. المنتخب الوطني يُواجه نظيره التونسي بالقميص الأحمر
رياضة محلية
الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط تدعو إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل ...
عربى
محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«فورتنايت» تسعى للاستعانة بنيمار في عالمها الإلكتروني