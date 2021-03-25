المنفي واللافي يتوجهان من طبرق إلى تركيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 25 مارس 2021, 07:06 مساء
المنفي واللافي خلال اجتماعهما مع المسؤولين المحليين في طبرق. الخميس 25 مارس 2021. (بوابة الوسط)

توجه مساء اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي من مدينة طبرق إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان في ثالث زيارة للمنفي إلى الخارج منذ توليه مهامها رسيما.

وتأتي زيارة المنفي واللافي إلى تركيا تلبية لدعوة رسمية وجهه الرئيس رجب طيب إردوغان إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ووصل المنفي مدينة طبرق شرق البلاد قادما من العاصمة المصرية القاهرة التي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي بحث معه تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف المستويات.

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