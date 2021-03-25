دبلوماسي فرنسي: مرتزقة سوريون نشرتهم تركيا بدأوا في الانسحاب من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 04:50 مساء

قال مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس، إن «مرتزقة سوريين نشرتهم تركيا في ليبيا بدأوا الانسحاب من البلاد»، معتبرًا أن «هذه واحدة من البوادر المشجعة التي لاحظناها. شوهدت ولوحظت تحركات».

وأضاف المصدر الذي نقلته عنه «فرانس برس» أن هذه التحركات تحتاج إلى «توضيح وتأكيد». مضيفًا أنه «ربما سنتمكن من تحقيق تقدم مهم بداية الأمر في الشقّ المتعلق بالمرتزقة السوريين».

وشدد المصدر الدبلوماسي الفرنسي على أنه «يجب المواصلة، لا فقط في ما يتعلق بالمرتزقة السوريين، بل كل القوات الأجنبية»، في إشارة إلى عناصر الجيش التركي والمرتزقة الروس المنتشرين في ليبيا.

وتتزامن هذه التصريحات مع زيارة يجريها وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى طرابلس.

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