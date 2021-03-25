المنفي يثمن دعم مصر التسوية السياسية ودورها في «توحيد الجيش»

من لقاء السيسي والمنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، 25 ديسمبر 2021. (الناطق باسم الرئاسة المصرية)

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد المنفي، عن تقديره دعم مصر لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وثمن جهودها «الحثيثة والصادقة والمستمرة في دعم أشقائها في ليبيا (...) خاصة عن طريق المساهمة في توحيد الجيش الوطني الليبي».

جاء ذلك خلال لقاء المنفي رفقة نائبه عبدالله اللافي، ورئيس جهاز المخابرات العامة المكلف عماد الطرابلسي، والقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة طارق الحويج، في القاهرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة عباس كامل.

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وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن المنفي «ثمن الدور المصري الحيوي في نقل تجربتها التنموية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد»، وأكد أن «مصر كانت على الدوام العامل المرجح في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة الليبية في مختلف المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية».

وأضاف أن اللقاء شهد استعراض «آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بهدف مساندة الجهود الليبية لقيادة المرحلة الانتقالية، خاصة من خلال تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات، وكذا نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، وتعزيز جهودها في استعادة الأمن والاستقرار في سائر أنحاء البلاد».

من لقاء السيسي والمنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، 25 ديسمبر 2021. (الناطق باسم الرئاسة المصرية)

من لقاء السيسي والمنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، 25 ديسمبر 2021. (الناطق باسم الرئاسة المصرية)

من لقاء السيسي والمنفي في قصر الاتحادية بالعاصمة المصرية القاهرة، 25 ديسمبر 2021. (الناطق باسم الرئاسة المصرية)