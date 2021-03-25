المنقوش تستقبل دي مايو وماس ولودريان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 01:41 مساء
من استقبال المنقوش لوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، 25 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)

وصل إلى ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، وفد أوروبي عالي المستوى يضم وزراء خارجية فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا هايكو ماس، وإيطاليا لويغي دي مايو، والوفد المرافق لهم.

واستقبلت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، الوفد الأوروبي، حسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على صفحته بموقع «فيسبوك».

ومن المقرر أن تعقد المنقوش مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة في وقت لاحق اليوم، مؤتمرًا صحفيًّا مشتركًا يتطرق إلى العلاقات الأوروبية- الليبية في ظل السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود البلاد في المرحلة الراهنة وصولًا إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وتأتي زيارة الوفد الأوروبي بعد أقل من أسبوعين على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، كما أنها الثانية لوزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في أقل من أسبوع.

من استقبال المنقوش لوزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، 25 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
من استقبال المنقوش لوزير خارجية إيطاليا لويغي دي مايو، 25 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية)
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