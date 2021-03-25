دي مايو: سندعم مع ألمانيا وفرنسا الانتعاش الاقتصادي في ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

كشف وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو عن أن بلاده تسعى، بالتعاون مع فرنسا وألمانيا، إلى دعم «الانتعاش الاقتصادي» في ليبيا.

وقال دي مايو إنه سيزور ليبيا اليوم الخميس، رفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، مبينا أنهم سيؤكدون «استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون والعمل مع المؤسسات الليبية لتحقيق الأهداف المشتركة»، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

ولفت إلى نية رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي زيارة ليبيا خلال الأيام المقبلة، معقبا: «الأهداف المشتركة هي الإنعاش الاقتصادي، واستئناف الأنشطة، وإعادة تحريك الأوضاع التي تعرضت للجمود، وحماية الظروف الاجتماعية للمواطنين الليبيين».

ثم أشار إلى التعاون أيضا مع ليبيا في «وقف تدفقات الهجرة» غير الشرعية، مكملا: «نقترب من الصيف، وهو لحظة نحتاج فيها إلى أقصى قدر من التعاون لكي نتمكن من إدارة قضية الهجرات».