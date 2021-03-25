«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 2.25 متر.



الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من حين إلى آخر.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية سـرعتها بين 5 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة 16 درجة مئوية والرؤية جيدة.



الساحل من الخليج إلى طبرق:

- تكاثر للسحب مع سقوط أمطار متفرقة.

- الريح شمالية غربية إلى شمالية، سـرعتها بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.25 متر.

- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة 17 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.