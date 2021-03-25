سرقة أسلاك كهرباء بطول 2700 متر في طرابلس وزليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 08:51 صباحا
فني بشركة الكهرباء يزيل توصيلات غير قانونية في طرابلس، 16 مارس 2021. (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وقوع حوادث سرقة لأسلاك كهرباء في مناطق بطرابلس وزليتن.

وسطت مجموعات خارجة عن القانون على أسلاك ضغط عالي بطول 900 متر في عين زارة، كما سرقت أسلاك ضغط عالي بطول 300 متر بمنطقة طريق المطار، وأسلاك ضغط عالي بطول 1500متر بمنطقة زليتن، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وقالت الشركة إنها «ضاقت ذرعا» بهذه الاعتداءات المتكررة، التي تسببت في انقطاع الخدمة عن العديد من المنازل، داعية الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها وحماية مكونات الشبكة الكهربائية «من العبث الكبير التي تتعرض له جراء تلك الأعمال الإجرامية اليومية».

وأخلت مسؤوليتها عن ما تسببه هذه الاعتداءات من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة على المواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسطورة تونس شكري الواعر يشيد بحسن استقبال الوفد التونسي في ليبيا
رياضة محلية
السني: جراح الليبيين لم تندمل منذ 2011.. وانسحاب القوات الأجنبية مطلب سيادي لا ...
ليبيا
تطورات الحالة الليبية في جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم
ليبيا
كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«ناسا» تجري أول محاولة لطيران مروحية في أجواء المريخ
علوم وتكنولوجيا
وزارة الداخلية تحظر بيع التجهيزات العسكرية والأمنية بالمحال الخاصة
ليبيا
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أعراض تشير إلى فاعلية اللقاح