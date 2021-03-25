القيادة العامة تنعي محمود الورفلي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 25 مارس 2021, 12:09 صباحا
الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

نعت القيادة العامة الليلة المقدم، محمود الورفلي الذي أغتيل بعد ظهر اليوم الإربعاء رميا بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين عندما كان مارا بسيارته بأحد ميادين مدينة بنغازي.

وجاء في بيان النعي الذي وصف محمود الورفلي بـ«الشهيد البطل» أن الورفلي«طالته ايدي الغدر والخيانةۛ» وأنه كان «كان مثلا للشجاعة والفداء في معارك العزة والكرامة ضد الخوارج التكفيريين».

القوات الخاصة تؤكد اغتيال محمود الورفلي

وختمت القيادة العامة نعيها بتقديم «التعازي والمواساة لاهله وذويه وكل قبائل ورفلة وإلى منتسبي إدارة القوات الخاصة والمظلات».

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