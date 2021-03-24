سكان من بنغازي: استنفار أمني مكثف وانتشار عسكري في مداخل المدينة

قال سكان من بنغازي إن المدينة تشهد مساء اليوم، الأربعاء، استنفارا أمنيا مكثفا، وكذلك انتشار لوحدات عسكرية في مداخل المدينة وعدد من شوارعها، وذلك فور مقتل القائد الميداني بالقوات الخاصة محمود الورفلي وشقيقه أيمن عندما كان مارا بسيارته بعد ظهر اليوم قرب جامعة العرب الطبية.

وأكد الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلود الزوي، اغتيال القائد الميداني محمود الورفلي، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي، معتبرًا أنه «أحد رموز القوات الخاصة»، وفق ما نشرته إدارة التوجيه المعنوي بالقوات الخاصة على «فيسبوك».

- القوات الخاصة تؤكد اغتيال محمود الورفلي

وتعرض الورفلي المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إلى إطلاق رصاص من قبل مسلحين قرب جامعة العرب الطبية في وقت سابق اليوم بمدينة بنغازي، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات المدينة، قبل أن يعلن عن وفاته، وفق ما قال مصدر أمني لـ«بوابة الوسط».