محمد حمودة: علاوة الزوجة والأبناء مضمنة في ميزانية العام 2021

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة (لقطة من المؤتمر الصحفي مساء الأربعاء 23 مارس 2021)

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، أن علاوة الزوجة والأبناء «تم تضمينها في الميزانية العامة للدولة» للعام 2021، مشيرا إلى أن الحكومة أرسلت الميزانية إلى مجلس النواب لاعتمادها.

وقال حمودة في مؤتمر صحفي عقده بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس مساء اليوم الأربعاء، إن القيمة النهائية لعلاوة الزوجة والأبناء ستعلن بعد اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، مؤكدا أنها «مكفولة ومضمونة ضمن الميزانية».

وأكد حمودة أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أكد خلال اجتماعه العادي الأول الذي عقد صباح اليوم على ضرورة تفعيل اللامركزية لأنها ضامن أساسي لتمكين البلديات من تقديم الخدمات للمواطنين.