المندوبة الأميركية تطالب بانسحاب «فوري» لكل القوات الأجنبية من ليبيا «دون استثناء»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 06:55 مساء
مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة تتحدث خلال جلسة مجلس الأمن المخصصة لليبيا، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، أولوية إجراء الانتخابات الليبية العامة في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وحثت السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا على الاهتمام بـ«الوحدة والشفافية والانتخابات الحرة والشفافة»، مطالبة بضرورة «انسحاب القوات الأجنبية دون استثناء».

وأعربت المندوبة خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة تطورات الحالة الليبية التي ترأستها، اليوم الأربعاء، عن «قلق» بلادها لعدم وجود ميزانية موحدة في ليبيا إلى الآن، ودعت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى «محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، ونبذ الميليشيات والسيطرة على السلطة»، معتبرة هذه أولويات تقع على عاتق أي حكومة موحدة.

وطالبت بضرورة الانسحاب «الفوري» للقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وقالت: «لا يجب أن يكون هناك استثناء في هذا الأمر»، وحضت على وقف انتهاك الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وحثت على تهيئة الظروف المواتية لإجراء الانتخابات في موعدها عبر التقيد بتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي، وقالت: «الشعب الليبي على استعداد لتولي المسؤولية ويرغب في الأمن والاستقرار».

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