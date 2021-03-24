مندوب تونس يدعو إلى احترام السيادة الليبية والالتزام بحظر توريد الأسلحة

من جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

عبر مندوب تونس لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عن «ارتياح» بلاده «البالغ» لمناسبة التقدم المحرز في المسار السياسي في ليبيا بعد تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة الموقتة ممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

وشدد خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوضع في ليبيا، على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات، وحث جميع الأطراف داخليًّا وخارجيًّا على تهيئة الظروف من أجل «إنجاح» هذا الاستحقاق.

ودعا إلى ضرورة الالتزام باتفاق بوقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي، وشدد على ضرورة «الإسراع» بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

كما دعا المندوب التونسي، المجتمع الدولي، إلى ضرورة احترام السيادة الليبية والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية، مجددًا التأكيد على ضرورة الالتزام بالحظر الأممي المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.