السني: جراح الليبيين لم تندمل منذ 2011.. وانسحاب القوات الأجنبية مطلب سيادي لا غنى عنه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 06:28 مساء
السفير طاهر السني يتحدث خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لليبيا، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، إن جراح الليبيين لم تندمل منذ العام 2011، معتبرًا أن وقف انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق في الجرائم التي ارتُكبت خارج إطار القانون وجبر الضرر هي «السبيل الوحيد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية».  

وفي كلمته عبر وسائل الاتصال المرئي في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة التطورات في ليبيا، أكد أن ميلاد السلطة التنفيذية الموقتة في ليبيا أنهى «أزمة الشرعيات»، وشدد على أن الدولة الليبية «ماضية بكل عزم» لتحقيق الاستحقاقات، داعيًا الشعب الليبي إلى الالتفاف حول السلطة الجديدة.

وحسب السني، تتمثل أهم الاستحقاقات التي تسعى السلطة الجديدة إلى تنفيذها في توحيد المؤسسات، ودعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتحقيق المصالحة الشاملة، وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وتلبية تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

ودعا بعثة الأمم المتحدة إلى «الإسراع» في دعم جهود المفوضية العليا للانتخابات في الوصول إلى قاعدة دستورية تبنى عليها الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وأكد أن عدم الوصول إلى هذه القاعدة يعني صعوبة إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

وشدد المندوب الليبي على أن نجاح الحوار السياسي لن يتحقق إلا بدعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة، وتنفيذ بنود وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر الماضي ومنها سحب القوات الأجنبية من ليبيا في «أسرع وقت» ونزع أسلحتها حتى لا تمثل «خطرًا» و«تهديدًا»على ليبيا ودول الجوار في المستقبل.

وقال إن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا «مطلب سيادي لا غنى عنه»، داعيًا الدول التي أقحمت نفسها في الشؤون الليبية وجرت البلاد إلى حرب بالوكالة إلى تحمل المسؤولية وإخراج قواتها في «أسرع وقت»، وطالب المجتمع الدولي بتصحيح «مواقفه وأخطائه» والضغط في هذا الاتجاه.

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