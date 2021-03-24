مندوب روسيا: هناك مواطنون روس في ليبيا لكنهم ليسوا قوات رسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 06:00 مساء
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن، 24 مارس 2021. (بوابة الوسط)

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، وجود مواطنين من بلادهم في ليبيا «لكنهم ليسوا قوات رسمية»، مشددًا على ضرورة احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

وقال المندوب الروسي، في كلمته إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، «نجدد تأكيدنا أن هناك مواطنين روسًا في ليبيا ولكنهم ليسوا قوات رسمية ولا يمثلون دولة روسيا»، معتبرًا أن ما يتردد في هذا الشأن سببه «معلومات مغلوطة نقلها تقرير الخبراء عن وجود قوات روسية في ليبيا».

ونوه المندوب الروسي إلى أن «النسخة الأخيرة من وثيقة تقرير الخبراء لم تعتمد من لجنة الجزاءات بسبب اختلاف الآراء بشأن عملية إيريني الأوروبية»، في إشارة إلى التقرير السنوي لفريق الخبراء الذي صدر منتصف الشهر الجاري.

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