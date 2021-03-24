مندوب النيجر: الليبيون يعرفون وجهتهم وعلينا مساعدتهم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 05:36 مساء
مندوب النيجر يتحدث عبر الاتصال المرئي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت للحالة الليبية، 24 مارس 2021. (تلفزيون الأمم المتحدة)

أشاد مندوب النيجر لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، بالتقدم المحرز في المسار السياسي في ليبيا، مرحبًا بتوافق الليبيين على سلطة تنفيذية جديدة موقتة تقود البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.

وقال، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوضع في ليبيا، إن الليبيين يعرفون وجهتهم ممثلة في الانتخابات العامة، والمصالحة الوطنية، وإعادة الإعمار، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساعدة الليبيين للسير في هذا الاتجاه.

وعبر المندوب النيجري عن شعور بلاده بـ«القلق» إزاء استمرار تواجد المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا بالمخالفة لبنود وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي، محذرًا من خطورة تسللهم إلى دول الجوار، وحث المجتمع الدولي على الضغط في هذا الاتجاه لـ«تخليص» ليبيا منهم.

وأكد تأييد بلاه إرسال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا طليعة مراقبين دوليين لوضع آلية لتطبيق وقف إطلاق النار، منددًا بعدم الالتزام بالحظر الأممي المفروض على الأسلحة إلى ليبيا

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