المندوب الصيني: ليبيا لديها فرصة حقيقية لإعادة الإعمار ومستعدون للمساعدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 05:06 مساء

أكد المندوب الصيني لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن «السلام والاستقرار وإعادة الإعمار لازالت من الأمور الصعبة» في ليبيا، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساعدة الدولة الليبية اقتصاديًّا.

وقال، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوضع في ليبيا، إن هناك «فجرًا جديدًا» في ليبيا، وأضاف: «ليبيا لديها فرصة حقيقية لإعادة الإعمار، ويتطلع شعبها إلى النمو الاقتصادي»، مؤكدًا مساندة بلاده ليبيا في هذا الإطار.

وشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وحظر الأسلحة المفروض من مجلس الأمن الدولي على ليبيا، منددًا بما رصده تقرير لجنة الخبراء الأممية من انتهاكات لهذا الحظر.

ودان المندوب الصيني تسريب تقرير لجنة الخبراء الأممية الخاصة بمراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا ووقف إطلاق النار، داعيًا الأمم المتحدة إلى استحداث آليات تحوْل دون تكرار هذا التسريب.

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