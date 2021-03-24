المندوب الفرنسي يؤكد التزام بلاده بـ«دعم السلام» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 04:52 مساء

دعا المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، مؤكد التزام بلاده بدعم السلام في ليبيا.

وقال المندوب الفرنسي في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة للوضع في ليبيا، إن ليبيا شهدت أخيرًا «تقدمًا هائلًا» لكن بعد عشر سنوات من القتال والنزاع، مرحبًا بالدعم الدولي للسلطة التنفيذية الجديدة.

وشدد على ضرورة الالتزام بحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، معتبرًا تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن بشأن الالتزام بحظر الأسلحة ووقف إطلاق النار في ليبيا «يدعو إلى الانشغال».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا
ليبيا
عقوبة جديدة على بلاتر بالإيقاف 7 أعوام
رياضة عالمية
«بوابة الوسط» تستعرض الخريطة الكاملة قبل 72 ساعة من انتخابات اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
ننشر كلمة المنفي خلال المؤتمر الصحفي مع ماكرون في الإليزيه
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة