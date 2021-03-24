30 صحفيا يشاركون في حوار حول شؤون وشجون الإعلام الليبي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 24 مارس 2021, 04:44 مساء
المصور الصحفي إسماعيل بوزريبة الزوي، (أرشيفية: الإنترنت)

شارك أكثر من 30 صحفيا، من مختلف المناطق الليبية اليوم، في حوار عن بعد عبر يرنامج «زووم»، تمحور حول شؤون وشجون الإعلام الليبي.

وقال رئيس منظمة تبيان لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة، جلال عثمان، إلى «بوابة الوسط»، إن الحوار جاء تتويجًا لعدة لقاءات سابقة حول مدونة السلوك الإعلامي، ومناهضة خطاب الكراهية، إذ انتظمت ثلاث ورش بشكل منفصل لكل من المنطقة الشرقية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الجنوبية، وشارك في جميع هذه الورشة أكثر 70 صحفيا، من مختلف المؤسسات الإعلامية.

وأضاف عثمان أن المشاركين في حوار اليوم اتفقوا على تأسيس شبكة افتراضية للصحفيين الليبيين، وهي فكرة طرحها الصحفي رمضان كرنفودة، ولاقت اهتماما وترحيبا من قبل المشاركين.

وتشهد ليبيا هذه الفترة عدة ورش عمل ودورات حول خطاب الكراهية والأخبار الزائفة.

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