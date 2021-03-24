كوبيش يشدد على ضرورة وجود إطار قانوني ودستوري للانتخابات في ليبيا

شدد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، على ضرورة أن يكون هناك «إطار قانوني ودستوري واضح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، مشجعًا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على الاستمرار في المهام الموكلة إليهما.

وأضاف كوبيش في إحاطته الأولى التي قدمها إلى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، أن «على قادة ليبيا أن يتحلوا بالإرادة الآن بما يتماشى مع إرادة الليبيين»، معتبرًا أن «من المهم البدء فورًا في العمل على قوانين الانتخابات، التي قالت المفوضية العليا للانتخابات أنها يجب أن تعتمد قبل يونيو المقبل.