«بلدي الرجبان» يعلن إطلاق الرحال الحبوني ورفيقه

تكريم الحبوني في مدينة الرجبان، 22 مارس 2021، (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي الرجبان إطلاق الرحال عبدالعالي الحبوني ورفيقه جمال القطعاني من مدينة الزاوية.

وتواصل المجلس معهما، وتأكد أنهما بصحة جيدة، وهما في الطريق إلى أهلهما، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

كما ظهر الحبوني في فيديو على صفحة تحمل اسمه، وقال في المقطع: «أنا ورفيقي جمال بصحة جيدة، والوضع بخير ولا تقلقوا علينا.. التقينا الآن (رئيس المجلس الأعلى للدولة) خالد المشري، وما حدث سوء تفاهم بسيط، وسأنتقل إلى أهلي في المنطقة الشرقية».

كما نشرت الصفحة صورة تظهر الحبوني خلال لقائه المشري.

وأمس الثلاثاء، تضاربت المعلومات بشأن إطلاق الحبوني، بعد إيقافه من «ميليشيا مسلحة» من مدينة الزاوية، عند بوابة العقربية قرب مدخل بلدة الجميل، ونحرت جمله، بشهادة عميد بلدية الرجبان، عثمان الشعافي، الذي كان يرافقه بعد استقباله من قبل عدد من أهالي البلدة، واحتجزته هو الآخر لساعات.

وانطلق الحبوني أواخر فبراير الماضي، من أقصى الشرق الليبي في رحلة سلام؛ ليقطع مسافة حوالي 1000 كلم وصولًا إلى أقصى الغرب الليبي على ظهر جمل أطلق عليه اسم «رفيق السلام».