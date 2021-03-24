طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها غريان ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 01:49 مساء
أحد أعضاء فريق الرصد لمكافحة «كورونا» في كاباو. (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 909 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 407 حالات في طرابلس.

وجاءت غريان ثانيًا بـ71 حالة، ثم مصراتة بـ63 حالة، و36 حالة في الزنتان، و33 حالة في زليتن، و32 حالة في قصر بن غشير، و28 حالة في بني وليد، و25 حالة في سرت، و20 حالة في السائح، و17 حالة في الزاوية الغرب، و12 حالة في كل من سبها وجادو، و11 حالة في الرياينة، وعشر حالة في كل من الماية والقرة بوللي، وتسع حالات في الزاوية المركز، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

واكتشفت ثماني حالات في كل من أجدابيا وسواني بن آدم، وسبع حالات في كل من باطن الجبل وجنزور، وست حالات في كل من الزاوية الجنوب والجفارة والمنشية الجميل، وخمس حالات في كل من خليج السدرة والقبة والعجيلات والخمس، وأربع حالات في كل من رقدالين وككلة، وثلاث حالات في كل من الغريفة وصرمان والشاطئ وترهونة ووازن، وحالتان في كل من مسلاتة والبوانيس، وحالة واحدة في كل من القلعة والعامرية وزلطن ودرج وتازربو والعزيزية وفسانو والرحيبات.

وتماثل للشفاء 993 مصابا، بينهم 710 حالات في طرابلس، و30 حالة في السائح، وحالة في كل من مسلاتة وتازربو، وثماني حالات في أجدابيا، و93 حالة في مصراتة، وتسع حالات في وازن، وحالتان في الكفرة، و76 حالة في سبها، وست حالات في القلعة، و27 حالة في الزاوية المركز، و23 حالة في غريان، وسبع حالات في الزنتان.

في حين توفي 18 مصابًا، منهم 12 حالة في طرابلس، وحالة في كل من الجفرة وترهونة وأجدابيا ووادي عتبة وزليتن وجنزور.

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