الملف الليبي على رأس مباحثات وزيري خارجية إيطاليا وفرنسا في بروكسل

وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، (آكي).

تصدر الملف الليبي أجندة لقاء جمع وزيري خارجية إيطاليا وفرنسا في بروكسل، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية.

والتقى وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، صباح اليوم الأربعاء، في بروكسل نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، على هامش أعمال اليوم الثاني لرؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، بحسب وكالة «آكي».

يأتي الاجتماع غداة زيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي العاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارة خارجية منذ توليه المنصب رسميا، وبعد أيام قليلة من استقبال الأخير وزير الخارجية الإيطالي في طرابلس.