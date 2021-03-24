القبض على أب بتهمة تعذيب طفلته البالغة 4 أعوام في عين زارة

الأب وزوجته المتهمان بتعذيب طفلته من زوجة سابقة، 24 مارس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

ألقى مركز شرطة عين زارة القبض على أب وزوجته؛ لاتهامهما بتعذيب ابنة الرجل، البالغة أربعة أعوام من زوجته السابقة؛ ما أحدث بها إصابات استدعت إيواءها في مصحة.

وتعود الواقعة عندما حضر خال الطفلة شاكيًّا إلى مركز شرطة عين زارة من سوء معاملة صهره وزوجته لابنة شقيقته؛ ما تسبب في دخولها المصحة، على ما نشرت مديرية أمن طرابلس على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وبعد التحريات ألقى أعضاء التحرير القبض على الأب وزوجته بتهمة «إساءة معاملة أفراد الأسرة»؛ لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما بعد الإدلاء بأقوالهم.

وتحفظت المديرية على نشر صور تظهر الإصابات التي أحدثها الأب وزوجته بالطفلة، وأعزت السبب في نشرها هذه الواقعة، وإن كانت «مؤذية للنفس وللآخرين» باعتبارها فعلًا «عدائيًّا» و«عنيفًا» يجب أن يعاقب عليه القانون.