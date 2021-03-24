«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الأربعاء 24 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 12:14 مساء
أعمدة كهرباء. (الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء طرح الأحمال لمدة ساعتين، اليوم الأربعاء، في الجناحين الغربي والجنوبي.

وتراوحت ساعات طرح الأحمال في الجناح الشرقي بين ساعتين وثلاث ساعات، حسب النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة شركة الكهرباء بموقع «فيسبوك».

وحذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من، مارس الجاري، من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
تركيا: هبوط الليرة وبلبلة في بورصة إسطنبول
اقتصاد
«جون أفريك»: ماكرون يستقبل المنفي بـ«الإليزيه» وهذه أبرز ملفات النقاش
ليبيا
الأهلي بنغازي يصدر قرارا بإيقاف لاعبه محمد التاورغي
رياضة محلية
الدبيبة يبحث مع السايح الاستعدادات للانتخابات وإمكانية الاستفتاء على مشروع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة