دورة تدريبية للقضاة حول نزاعات الانتخابات في المجالس البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 11:04 صباحا
دورة تدريبية للقضاة حول نزاعات الانتخابات في المجالس البلدية, (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عن انطلاق دورة تدريبية للقضاة حول نزاعات الانتخابات في المجالس البلدية، اليوم الأربعاء.

وتنظم الدورة اللجنة المركزية بالتعاون مع المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، وتستمر على مدى يومين، بحسب بيان للجنة اليوم.

وتحتوي المادة التدريبية على توضيح المواد الخاصة بقانون (59) والقرارات والأنظمة المتعلقة بالعملية الانتخابية، لانتخابات المجالس البلدية بدورتها الثانية.

وتتضمن الدورة محاكاة للعملية الانتخابية باليوم الأول، أما اليوم الثاني فستتناول كلا من المعايير الدولية، وشفافية ونزاهة الانتخابات، والاعتراضات والطعون المتعلقة بسجل الناخبين وسجل الترشح، والطعون في النتائج، ومنهجية تناول القاضي نتائج النزاع الانتخابي، وآثار حكم إلغاء النتائج وتكاليف العملية الانتخابية.

دورة تدريبية للقضاة حول نزاعات الانتخابات في المجالس البلدية, (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
دورة تدريبية للقضاة حول نزاعات الانتخابات في المجالس البلدية, (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
دورة تدريبية للقضاة حول نزاعات الانتخابات في المجالس البلدية, (اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«قناة السويس» تواصل جهودها لتعويم السفينة الجانحة وانتظام الملاحة بالمجرى الأصلي
عربى
نتائج اليوم الأول من الدور السداسي لكرة السلة
رياضة محلية
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
اللجنة القانونية توصي بانعقاد ملتقى الحوار السياسي لمناقشة استحقاقات المرحلة ...
ليبيا
المؤسسة الليبية للاستثمار تتخذ إجراءات تنفيذية عاجلة تضمن نجاح المحفظة ...
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
تركيا: هبوط الليرة وبلبلة في بورصة إسطنبول
اقتصاد
«جون أفريك»: ماكرون يستقبل المنفي بـ«الإليزيه» وهذه أبرز ملفات النقاش
ليبيا
الأهلي بنغازي يصدر قرارا بإيقاف لاعبه محمد التاورغي
رياضة محلية
الدبيبة يبحث مع السايح الاستعدادات للانتخابات وإمكانية الاستفتاء على مشروع ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«بانوراما مارس سول».. المريخ في صورة مذهلة