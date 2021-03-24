أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الباردة وتوقعات بسقوط أمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 10:07 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تستمر الأجواء باردة نسبيًّا على أغلب المناطق مع رياح نشطة على بعض مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، احتمالية سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الشرقي والجبل الأخضر.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة - جبل نفوسة:
الطقس: احتمال سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر على بعض المناطق الساحلية .

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة قد تنشط أحياناً على بعض المناطق، وتكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة يوم الجمعة على أغلب المناطق.

 درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح ما بين (12 و18) مْ .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده:
الطقس: سقوط أمطار من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية خاصة على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة تصل سرعتها هذا اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر إلى (50) كم/س، وتقل سرعة الرياح تدريجيًّا من مساء اليوم.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (12 و18) مْ .

 الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:
الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم .

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 و23) مْ .

 الكفرة- السرير- تازربو:
الطقس: مشمس إلى قليل الغيوم.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 و25) مْ .

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