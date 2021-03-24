ضبط تاجري مخدرات في سيناون وعين زارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 08:55 صباحا
قطع حشيش عثر عليها بحوزة تاجر مخدرات في سيناون، 23 مارس 2021، (إدارة مكافحة المخدرات)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط شخصين يتاجران في المخدرات بمنطقتي سيناون وعين زارة.

وأوقع أفراد الإدارة فرع نالوت بأحدهما، وهو مقيم في سيناون، واعتاد نقل وترويج المخدرات في نالوت، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

ونصب كمين للمتهم، حيث ضبط متلبسا وبحيازته سبع قطع من مخدر الحشيش، وقد اعترف بما نسب إليه من اتهامات، وأحيل إلى النيابة لاتمام الإجراءات.

وفي حين قبض عناصر فرع جنوب طرابلس على تاجر يروج للمخدرات على نطاق واسع في عين زارة.

وعثر بحوزة المتهم على كميات من الحبوب نوع «روج» و«أبتريل»، إضافة إلى 40 قطعة مختلفة الأحجام من مخدر حشيش.

واتخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات طرابلس.

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