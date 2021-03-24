الواحات لم تسجل إصابات بكورونا بين الطلاب ضمن الحملات العشوائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 مارس 2021, 12:05 صباحا
جانب من عمليات المسح الميداني بمدارس طبرق. (الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية فرع الواحات، عدم تسجيل أي إصابات بين الطلاب، بالمناطق الثلاث جالو وأوجلة وأجخرة، بعد الحملات العشوائية التي قامت بها على المؤسسات التعليمية خلال الأيام الماضية. 

وبحسب بيان اللجنة الثلاثاء، انطلقت خلال الأيام الماضية، حملة المسحات العشوائية لفيروس كورونا للطلاب، بمختلف المؤسسات التعليمية بالمناطق الثلاث، وكانت النتائج للمسحات سالبة، ولم تسجل أي حالة إصابة بين الطلاب.

وطمأنت اللجنة الأهالي بأن الوضع الصحي للوباء بالمناطق الثلاث مستقر ..

وتابعت أن هذه النتيجة الطيبة جاءت لحرص الجميع على تطبيق الاجراءات الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية، والتأكيد عليها، «فكان لهم الدور الكبير في الوصول لهذه النتيجة المطمئنة» ..

وتقدمت اللجنة بالشكر والتقدير لكل من ساهم في انجاح هذه الحملة بدءا من مراقبي الخدمات التعليمية بمناطق الواحات الثلاث، ومدراء المدارس وأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الطلاب والطالبات، ولكافة العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر الخدمية على جهودهم الطيبة ..

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