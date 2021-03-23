فقدان 60 مهاجرا بعد احتراق مركب قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون على متن قارب في البحر الأبيض المتوسط، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت منظمة «ألارم فون» غير الحكومية التي تتلقى اتصالات استغاثة من مهاجرين في بيان، أن حوالى 60 شخصًا هم في عداد المفقودين بعد أن احترق محرك قارب كان يقل مهاجرين في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، فيما سمحت إيطاليا لسفينة «أوشن فايكينغ» بإنزال 116 ناجياً آخرين، وفق ما نقلته «فرانس برس» عن منظمة غير حكومية الثلاثاء.

وأضافت منظمة «ألارم فون» في البيان أنه في ليل الأربعاء 17 مارس إلى الخميس 18 مارس، خلال طقس عاصف، «اتصل قارب خشبي رمادي يقل أكثر من 100 شخص بألارم فون. كان الناس مذعورين على الهاتف لأن المحرك اشتعلت فيه النيران. ونبهت ألارم فون السلطات المعنية وكذلك أوشن فايكينغ».

وقالت «فرانس برس» إن السفينة «أوشن فايكينغ» بدأت عملية بحث، دون جدوى، لعدم قدرتها على تحديد إحداثيات تموضع القارب. فيما تحدث ناجون عن وجود سودانيين وسنغاليين وسوريين وباكستانيين ومغاربة ومصريين على متن السفينة، مشيرين إلى أن الصيادين الليبيين أنقذوا حوالى 45 منهم.

إيطاليا تسمح بإنزال 116 مهاجرا

وفي عملية أخرى، سمحت روما بإنزال 116 رجلاً وامرأة وطفلاً على أراضيها بعد أن أنقذتهم الأسبوع الماضي سفينة «أوشن فايكينغ» التابعة لمنظمة «أس أو إس ميديتيرانيه» قبالة سواحل ليبيا، وفق ما أعلنت المنظمة في تغريدة على «تويتر».

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن «الارتياح على متن أوشن فايكينغ بعد أيام من سوء الأحوال الجوية. فقد خصصت السلطات الإيطالية ميناء أوغوستا في صقلية لإنزال 116 ناجياً».

وتمكنت سفينة أوشن فايكينغ من إنقاذ عشرة أشخاص في 18 مارس، بينهم ثلاثة أطفال ورضيع ثم في 20 مارس، تمكن الطاقم من إنقاذ 106 مهاجرين، بينهم 31 رجلاً و8 نساء و67 قاصراً.

انقسام أوروبي بشأن إدارة الهجرة

ويعبر اللاجئون القادمون من دول عدة، تونس وليبيا خصوصاً، للوصول إلى أوروبا عبر إيطاليا ذات السواحل الأقرب الى المنطقة. وبالإجمال، فقد 1200 مهاجر حياتهم في 2020 في البحر المتوسط غالبيتهم كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر هذه الطريق، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

وتنقذ سفن المنظمات غير الحكومية الأرواح، لكنها تُتهم أيضا منذ أعوام بخدمة المهربين. وينقسم الاتحاد الأوروبي حول طريقة التعامل مع المشكلة منذ أزمة المهاجرين التي بدأت عام 2015. وندّد مجلس أوروبا بداية مارس بـ«غياب رغبة الدول الأوروبية» في وضع سياسات تحمي المهاجرين عبر المتوسط، ما أدى إلى خسارة «آلاف الأرواح»، بحسب «فرانس برس».