ماكرون: على القوات التركية والروسية مغادرة ليبيا في أسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 09:31 مساء
ماكرون خلال مؤتمر صحفي مع المنفي والكوني بقصر الإليزيه، الثلاثاء 23 مارس 2021. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن المرتزقة والقوات الأجنبية بما فيها التركية والروسية في ليبيا، يجب أن تغادر البلاد في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار، مضيفًا أنه سيعمل «مع الشركاء للدفاع عن السيادة الليبية».

وبعدما عدد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقصر الإليزيه، الأولويات في ليبيا، وهي تعزيز وقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسات، أكد ماكرون أن الليبيين لهم الحق في استعادة سيادتهم الكاملة، والاستفادة من ثرواتهم، مجددًا دعم باريس لجهود توحيد المؤسسة العسكرية وخروج القوات الأجنبية.

ماكرون يستقبل المنفي والكوني بقصر الإليزيه

وأضاف ماكرون أنه لن يكون هناك استقرار دون سلام في ليبيا واستئصال الإرهاب، مشيرًا إلى دعم فرنسا السلطات الليبية الموحدة في المرحلة الانتقالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالصور.. وزير الداخلية يصل إلى بنغازي ويتسلم مهامه من أبوشناف
ليبيا
المنقوش تشدد على الحاجة إلى «نهج أكثر تنسيقا» لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في ...
ليبيا
تركيا: هبوط الليرة وبلبلة في بورصة إسطنبول
اقتصاد
الأهلي بنغازي يصدر قرارا بإيقاف لاعبه محمد التاورغي
رياضة محلية
القطراني يصل بنغازي لإتمام إجراءات تسلم السلطة مع الحكومة الموقتة
ليبيا
تلميح إلى احتمالية استخدام «أسترازينيكا» بيانات «قديمة» في تجاربها السريرية ...
دولى
10 قتلى بينهم شرطي في إطلاق نار بمتجر في ولاية كولورادو الأميركية
دولى
الجامعة العربية تحيي الذكرى 76 لتأسيسها.. وتجدد الالتزام بالحفاظ على وحدتها
دولى
«الصحة العالمية»: انعدام المساواة في الحصول على اللقاحات «يتزايد» وأصبح «فاضحا»
دولى
منتخبات أوروبا تنطلق نحو تصفيات مونديال 2022 وسط فوضى
رياضة عالمية
السايح يرد على تصريح كوبيش بشأن العامل الأمني في الانتخابات
ليبيا
بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مشروبات تخفف آلام الصداع النصفي