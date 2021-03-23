إعلان حظر التجوال في سرت لمدة 4 أيام

أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس التسييري لبلدية سرت، رئيس اللجنة الإعلامية لمكافحة فيروس «كورونا» في البلدية، حظر التجوال بمدينة سرت اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

وأوضح أن ساعات حظر التجوال تكون من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحًا ولمدة أربعة أيام، بحسب بيان للبلدية اليوم.

ووفق البيان، يتم قفل جميع الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية، باستثناء محال بيع المواد الغذائية بالأحياء السكنية والصيدليات الطبية ومحال بيع المياه.

وأوضح البيان أن القرار جاء في اجتماع اللجنة الرئيسية واللجنة الطبية لمكافحة فيروس «كورونا»، ورؤساء اللجان الفرعية المكلفة بالخصوص اليوم .