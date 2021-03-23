المنفي ونائباه يؤكدون لكوبيش التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 04:33 مساء
لقاء كوبيش مع رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه في طرابلس. (البعثة الأممية)

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائباه موسى الكوني وعبدالله اللافي، «التزامهم بتنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك تعزيز عملية المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد المؤسسات السيادية، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021» وفق بيان أصدرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء.

جاء تأكيد المنفي ونائبيه، خلال اجتماعهم أمس الإثنين، مع المبعوث الخاص للأمين العام، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رفقة الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدن زينينقا، والمنسقة المقيمة منسقة الشؤون الإنسانية، جورجيت غانيون.

وقالت البعثة الأممية إن كوبيش وصل إلى طرابلس لمواصلة لقاءاته مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ومختلف الجهات الفاعلة الليبية من أجل الإسراع في تنفيذ خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك حشد الدعم والموارد المطلوبة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.

وأوضح البعثة أن لقاء كوبيش مع المجلس الرئاسي تطرق «إلى ضرورة تسريع التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية»، مشيرة إلى أن «رئيس وعضوي المجلس الرئاسي أكدوا ضرورة قيام مجلس النواب بتسريع عملية تعيين المناصب القيادية للمؤسسات السيادية».

وهنأ المبعوث الأممي أعضاء المجلس الرئاسي على مباشرة عملهم بشكل رسمي، مشيدًا بالتزامهم بخارطة الطريق التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما أكد كوبيش «التوجه الموحد من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم الشعب الليبي والقيادة الجديدة للبلاد لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها في الإطار الزمني الذي حدده الملتقى» وفق بيان البعثة.

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