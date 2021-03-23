طبرق تسجل 16 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالتي شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 03:44 مساء
مدينة طبرق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، اليوم الثلاثاء، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إضافة إلى حالتي شفاء من الفيروس.

جاء ذلك بعد فحص عدد لم تحدده اللجنة من العينات، حسب البيان رقم «130» المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- زيادة السعة السريرية لقسم العزل في مركز طبرق الطبي

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق زيادة السعة السريرية لقسم العزل بمركز طبرق الطبي.

 وحتى الثلاثاء، بلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا» في ليبيا 153 ألفًا و411 حالة، بينها عشرة آلاف و427 نشطة، و140 ألفًا و420 شفاء، فيما توفي 2564 شخصًا جراء الوباء الذي ظهر في ليبيا مارس من العام الماضي.

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