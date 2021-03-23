الكبير يبحث مع الزناتي دعم جهود وزارة الصحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 02:25 مساء
اجتماع الكبير والزناتي، 23 مارس 2021، (المصرف المركزي)

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع وزير الصحة علي الزناتي، دعم جهود الوزارة.

جاء ذلك في اجتماع صباح اليوم الثلاثاء، في إطار التعاون والتنسيق لإنجاح برنامج حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الإثنين، التقى الكبير وزراء المالية خالد المبروك، والتخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية، حيث اتفق على تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بقيادة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وسيضم المجلس عضوية محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين؛ لأجل رسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي؛ لخلق اقتصاد متنوع يهدف إلى إتاحة فرص عمل للشباب الليبي.

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