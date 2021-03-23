الجفرة تستقبل قافلة طبية للمساعدة في مواجهة «كورونا»

قافلة طبيبة تصل إلى الجفرة لسد العجز في الكوادر الطبية في المدينة، 23 مارس 2021. (إدارة الخدمات الصحية في الجفرة)

كلفت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا المستجد» طبيبين وثلاثة فنيي عناية فائقة بالعمل بمركز عزل الجفرة لمدة 15 يومًا ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

وجاء التكليف جراء الوضع الراهن بمنطقة الجفرة، حسب نصه المنشور على صفحة إدارة الخدمات الصحية بالمدينة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وقالت إدارة الخدمات الصحية بالجفرة إن القافلة تستهدف المساهمة في جهود مواجهة الوباء داخل مركز العزل السريري بودان وتخفيف الضغط عن الطاقم الطبي العامل داخل المركز، موجهة الشكر إلى وزير الداخلية العميد خالد التجاني مازن، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمواجهة الفيروس الدكتور خليفة البكوش.

والجمعة، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في الجفرة تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وذلك بعد فحص 25 عينة.