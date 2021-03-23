لجنة مكافحة «كورونا» في جادو توصي بفرض حظر تجول بعد ازدياد الإصابات

مبنى الحجر الصحي في جادو، 25 مارس 2020، (الإنترنت)

أوصت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» ببلدية جادو بفرض حظر تجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا؛ ليتسنى لفريق الرصد والتقصي والكوادر الطبية بمركزي الفلترة والعزل التعامل مع الإصابات وتقييم الوضع الوبائي للفترة المقبلة.

وتشهد البلدية ارتفاعا في عدد الحالات، حيث استقبل مركز عزل شكشوك بها ستة مصابين أخيرا، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

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وأشارت اللجنة إلى نقص الأكسجين المسال داخل المركز، ما يجعل من الصعب استقبال حالات جديدة، كما نبهت إلى استقبال مركز الفلترة من 15 إلى 20 حالة يوميا، «وكلها مؤشرات تدل على انتشار الوباء داخل المدينة والمدن المجاورة».

ودعت اللجنة أيضا إلى غلق المقاهي وصالات الأفراح والمواقع السياحية.