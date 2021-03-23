تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية برئاسة الدبيبة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 مارس 2021, 09:19 صباحا
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية الاتفاق على تشكيل مجلس للسياسات الاقتصادية بقيادة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

جاء ذلك في اجتماع أمس الإثنين، بين وزير المالية خالد المبروك ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ووزيري التخطيط فاخر بوفرنة، والمواصلات محمد الشهوبي، وذلك لتوحيد السياسات المالية والاقتصادية والتنسيق بينهما، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسيكون المجلس بعضوية محافظ المصرف المركزي والوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي، وبعض الأكاديميين ونقابات المستهلكين والمستثمرين؛ لأجل رسم السياسات التي ستخرج البلاد من أزمتها الراهنة، بالإضافة إلى التنسيق بين الجهات المعنية بالشأن المالي والاقتصادي والمصرفي؛ لخلق اقتصاد متنوع يهدف لإتاحة فرص عمل للشباب الليبي.

وناقش المجتمعون بند الميزانية العامة للدولة، وآليات تنفيذها بالتعاون مع المصرف، متطرقين للضوابط والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الموازنة العامة.

وفي نهاية الاجتماع، اتفق على عقد اجتماعات دورية بين الوزارات المعنية بذات الشأن؛ في إطار تنظيمي لمجلس السياسات الاقتصادية.

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