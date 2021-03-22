ورشة عمل في تونس حول إعداد تقرير ليبيا بشأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 11:51 مساء
فعاليات ورشة العمل المقامة بمدينة جربة التونسية حول إعداد تقرير ليبيا بشأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. (وزارة العدل)

انطلقت بمدينة جربة في تونس، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول «إعداد التقرير الدولي لليبيا بشأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية»، تحت رعاية وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية وبدعم فني وتقني من منظمة «لا سلام بدون عدالة».

ويشارك في فعاليات ورشة العمل أعضاء من الهيئات القضائية ومندوبين عن الوزارات الوطنية المعنية بتقديم التقرير وهي وزارات: العدل، الخارجية، الدفاع، الداخلية، الصحة، الثقافة، الشؤون الاجتماعية، العمل، والتعليم، واللجنة العليا للطفولة، الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ووحدة تمكين المرأة بالمجلس الرئاسي.

وقالت وزارة العدل عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الورشة تهدف إلى توفير المعلومات والمهارات الخاصة لكتابة التقرير الحكومي الموجه للجنة الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، ضمن برنامج تعزيز جهود ليبيا للوفاء بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وأشارت الوزارة إلى أن أعمال هذه الورشة تستمر خلال يومي 22 و23 من مارس الجاري، حيث سيعكف الفريق الليبي فور عودته على إعداد المشروع النموذجي للتقرير الدوري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المزمع تقديمه للجنة المعنية من طرف الدولة الليبية خلال شهر ديسمبر المقبل.

فعاليات ورشة العمل المقامة بمدينة جربة التونسية حول إعداد تقرير ليبيا بشأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. (وزارة العدل)
فعاليات ورشة العمل المقامة بمدينة جربة التونسية حول إعداد تقرير ليبيا بشأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. (وزارة العدل)
فعاليات ورشة العمل المقامة بمدينة جربة التونسية حول إعداد تقرير ليبيا بشأن العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية. (وزارة العدل)
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