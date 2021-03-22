«ناتو» يحسم الجدل بشأن إمكانية إرسال بعثة إلى ليبيا

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ. (أرشيفية: الإنترنت)

أوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، ينس ستولتنبرغ، ردا على سؤال حول إمكانية إرسال الحلف بعثة إلى ليبيا على غرار تلك المتواجدة بالعراق أن «بناء القدرات أفضل طريقة يمكن للحلف من خلالها المساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة المجاورة لنا».

وقال ينس ستولتنبرغ في كلمة له نقلها الموقع الرسمي لـ«ناتو»، اليوم الاثنين، إن أي درس مستفاد مما وقع في البلقان في التسعينيات أو أفغانستان أو العراق وأيضا من ليبيا، فهو الوقاية أفضل من التدخل لمساعدة البلدان على الاستقرار من خلال توفير التدريب لتلك الدول.

وأشار ستولتنبيرغ إلى ترحيبه بتشكيل الحكومة الانتقالية والإعداد لانتخابات ديسمبر. مضيفا «نواصل مساندتنا لمسار السلام، وسنساعد كذلك في تعزيز العمل الأمني عندما يقرر الليبيون ذلك».

وتتكون بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق من 320 فردا، وتضم خبراء ومستشارون ومدربون وموظفون، ولا تتضمن مهام البعثة تنفيذ أي عمليات قتالية أو أمنية في البلاد.

وفي وقت سابق يوم الجمعة بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وينس ستولتنبرغ، عددا من القضايا بما فيها الملف الليبي.

وذكرت مصادر دبلوماسية لوكالة «الأناضول» التركية، أن تشاووش أوغلو وستولتنبرغ بحثا هاتفيا أجندة اجتماع وزراء خارجية الحلف المقرر في بروكسل يومي 23-24 مارس الجاري.