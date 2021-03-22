وزارة الداخلية تبدأ تدريب رجال الأمن والشرطة في مجال الأمن الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 09:32 مساء
الدورة التدريبية الأولى لعناصر الأمن والشرطة في مجال الأمن الانتخابي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى في مجال الأمن الانتخابي لصالح مديريات الأمن، وذلك بإشراف إدارة تأمين الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية وبالتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدورة التدريبية الأولى في مجال الأمن الانتخابي التي بدأت فعالياتها صباح اليوم الإثنين بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية تستهدف 13 مديرية أمن، وذلك تمهيداً للاستحقاقات الانتخابية القادمة في 24 من ديسمبر من العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الدورة تهدف إلى تدريب رجال الأمن والشرطة على كيفية وضع خطط تأمين الانتخابات والتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، منوهة بأن فعاليات الدورة ستستمر لشهر سبتمبر القادم، ويتلقى خلالها المتدربون تدريبات على كل ما يخص الأمن الانتخابي، كما سيتخلل الدورة ورش عمل حول الانتخابات، وتدريب العناصر الأمنية ليكونوا مدربين.

وذكرت وزارة الداخلية بأن هذه الدورة تتضمن عددا من المواضيع المتعلقة بالأمن الانتخابي وإعداد استراتيجيات مدروسة لمواجهة المشاكل الانتخابية ووضع الحلول لها، مستمدين ذلك من التجارب السابقة في تأمين سير العملية الانتخابية.

الدورة التدريبية الأول لعناصر الأمن والشرطة في مجال الأمن الانتخابي. (وزارة الداخلية)
الدورة التدريبية الأول لعناصر الأمن والشرطة في مجال الأمن الانتخابي. (وزارة الداخلية)
الدورة التدريبية الأول لعناصر الأمن والشرطة في مجال الأمن الانتخابي. (وزارة الداخلية)
الدورة التدريبية الأول لعناصر الأمن والشرطة في مجال الأمن الانتخابي. (وزارة الداخلية)
الدورة التدريبية الأول لعناصر الأمن والشرطة في مجال الأمن الانتخابي. (وزارة الداخلية)
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