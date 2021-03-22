الصحة تعلن نسبة جهوزية المراكز الصحية لـ«لقاح كورونا»

من اجتماع اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 22 مارس 2021. (المركزي الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلنت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، أن نسبة الجهوزية لاستقبال اللقاح بلغت 85% في 430 مركز تطعيم، موزعة على كافة ربوع ليبيا.

وأشارت اللجنة، خلال اجتماع حضره وزير الصحة علي الزناتي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إلى «التواصل مع مشرفي التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد، وتدريب كافة العاملين الصحيين المسؤولين عن إعطاء اللقاح»، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجرى التواصل مع فريق اليقظة الدوائية للتواجد في كافة مراكز التطعيم لملاحظة أي أعراض قد تحدث بعد تلقي اللقاح، والتنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف أمام كل مركز تطعيم، وتدريب العناصر المسؤولة على إعطاء اللقاح على التخلص الآمن من المخلفات، حسب بيان اللجنة. ومن المقرر تدريب 95 طبيبًا للتعامل مع أي أعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح خلال الفترة القريبة المقبلة.

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وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، وتماثل للشفاء 1049 مصابًا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز.

وفي فبراير الماضي، قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، إن تواصلها مستمر مع مجمع «كوفاكتس»، لتوفير مزيد اللقاحات المطلوبة لمواجهة فيروس «كورونا»، في أسرع وقت ممكن.