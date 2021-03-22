الصحة تعلن نسبة جهوزية المراكز الصحية لـ«لقاح كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 07:58 مساء
من اجتماع اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 22 مارس 2021. (المركزي الوطني لمكافحة الأمراض)

أعلنت اللجنة التسييرية لحملة التطعيم ضد فيروس «كورونا المستجد»، أن نسبة الجهوزية لاستقبال اللقاح بلغت 85% في 430 مركز تطعيم، موزعة على كافة ربوع ليبيا.

وأشارت اللجنة، خلال اجتماع حضره وزير الصحة علي الزناتي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إلى «التواصل مع مشرفي التطعيمات في جميع البلديات للاستعداد، وتدريب كافة العاملين الصحيين المسؤولين عن إعطاء اللقاح»، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجرى التواصل مع فريق اليقظة الدوائية للتواجد في كافة مراكز التطعيم لملاحظة أي أعراض قد تحدث بعد تلقي اللقاح، والتنسيق مع جهاز الإسعاف والطوارئ لتوفير سيارة إسعاف أمام كل مركز تطعيم، وتدريب العناصر المسؤولة على إعطاء اللقاح على التخلص الآمن من المخلفات، حسب بيان اللجنة. ومن المقرر تدريب 95 طبيبًا للتعامل مع أي أعراض تحدث نتيجة أخذ اللقاح خلال الفترة القريبة المقبلة.

تعرف على آخر الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية لتطعيم «كورونا»

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، وتماثل للشفاء 1049 مصابًا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز.

وفي فبراير الماضي، قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، إن تواصلها مستمر مع مجمع «كوفاكتس»، لتوفير مزيد اللقاحات المطلوبة لمواجهة فيروس «كورونا»، في أسرع وقت ممكن.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بن إبراهيم لـ«بوابة الوسط»: كل الاحترام لمرشحي اتحاد الكرة.. ومحاسبة المقصرين ...
رياضة محلية
موسكو: نأسف لرفض واشنطن ترتيب محادثات تبثّ مباشرة بين بايدن وبوتين
دولى
تونس تحلق في الفضاء بالقمر المحلي «تحدي 1»
دولى
توزيع جديد في طرابلس لمباريات دوري 17 و20 عامًا
رياضة محلية
الليرة التركية تنخفض 17% مقابل الدولار
اقتصاد
الجمهوريون الأميركيون يتمنعون بغالبيتهم عن تلقي اللقاح ضد كورونا
دولى
رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة ...
ليبيا
«واشنطن بوست»: تركيا الرابح الأكبر من التسوية الليبية وأميركا يمكنها المساعدة في...
ليبيا
الملتقى العلمي الأول لصحة المرأة بسرت يناشد الحكومة دعم مراكز علاج الأورام
ليبيا
ألمانيا نحو فرض قيود جديدة لمواجهة الموجة الثالثة من «كورونا»
دولى
ليبيا في عيون الشعر.. «طبق من فاكهة الأساطير» و«ضحك التين في وجه الخريف»
ثقافة وفن
29 هدفًا في 5 مباريات بدوري كرة القدم المصغرة وسط مواجهات قوية.. الأحد
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي أكثر الأطعمة إثارة للحساسية؟