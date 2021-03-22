بحضور وزير الصحة.. آخر الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية لتطعيم «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 03:04 مساء
من اجتماع اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 22 مارس 2021. (المركزي الوطني لمكافحة الأمراض)

بحثت اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، الاستعداد لانطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا».

وجرى خلال اجتماع اللجنة بحضور وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية د.علي الزناتي، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، د.بدرالدين بشير النجار، الوقوف على آلية عمل اللجنة والإنجازات التي قامت بها طيلة عام كامل من مواجهة الفيروس، ومتابعة آخر أعمالها والتحديات والصعوبات التي تواجهها.

وفي فبراير الماضي، قالت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا»، إن تواصلها مستمر مع مجمع «كوفاكتس»، لتوفير مزيد اللقاحات المطلوبة لمواجهة فيروس «كورونا»، في أسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 905 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، وتماثل للشفاء 1049 مصابًا، في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز.

ويوم الجمعة، قال الزناتي إن توفير اللقاحات ضد فيروس «كورونا المستجد» في أسرع وقت يقع على رأس أولويات وزارة الصحة، موضحًا اتجاه الوزارة لأكثر من طريقة لتوفير اللقاح وبأكثر من وسيلة «حتى لو اضطرت إلى الشراء المباشر من الشركات المتميزة في الإنتاج».

من اجتماع اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 22 مارس 2021. (المركزي الوطني لمكافحة الأمراض)
من اجتماع اللجنة التسييرية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، 22 مارس 2021. (المركزي الوطني لمكافحة الأمراض)
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