مؤسسة النفط تبحث التعاون مع منظمة الصحة لتوفير أدوية مرضى الأورام من الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 12:48 مساء
لقاء صنع الله مع ممثلة منظمة الصحة في ليبيا، 22 مارس 2021، (مؤسسة النفط)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع ممثلة منظمة الصحة العالمية بليبيا إليزابيث هوف، التعاون المشترك في تقديم برامج لدعم قطاع الصحة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمرضى الأورام من الأطفال.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم الإثنين في مقر المؤسسة بالعاصمة طرابلس، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقدم صنع الله شرحًا عن برامج المؤسسة للتنمية المستدامة في كل المناطق، وبالأخص القريبة والمتاخمة للمواقع النفطية، والدعم الذي توفره حسب الإمكانات، متمثلة في المساعدات الطبية والأدوية والمستلزمات الصحية والأجهزة والمعدات المتعلقة بمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى توفير أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري.

وتطرق اللقاء إلى النقص الحاد من مادة الأنسولين التي يحتاجها مرضى السكري، إذ تلقت المؤسسة طلبات عدة من المناطق المتاخمة للعمليات النفطية في هذا الشأن، وأبدى صنع الله أمله أن تتعاون المنظمة في هذا الجانب.

وأكد صنع الله أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة ستتواصل بشكل مباشر ومستمر مع مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، للتنسيق والتعاون في هذا الشأن وتقديم الدعم اللازم الذي تسعى المؤسسة الوطنية للنفط لتقديمه لجميع المناطق، وبالأخص المجاورة لعملياتها النفطية.

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