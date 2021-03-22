«الكهرباء» تعلن ساعات طرح الأحمال (الإثنين 22 مارس 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 مارس 2021, 11:36 صباحا
فنيو الكهرباء خلال توصيل الأسلاك بخط الباعيش في تاجوراء، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، طرح الأحمال لمدة ساعتين، اليوم الإثنين، في المناطق الثلاث «الغربية والشرقية والجنوبية».

جاء في النشرة اليومية لطرح الأحمال، المنشورة على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

ومطلع مارس الجاري، حذرت مجموعة العمل الاقتصادية الدولية المعنية بليبيا من تدهور وضع الكهرباء في ليبيا «بدءًا من أوائل صيف 2021»، مؤكدة أن الوضع الحالي في البلاد «يستدعي المسؤولية القيادية من جميع الأطراف».

وأعرب الرؤساء المشاركون للمجموعة، في بيان، عن قلقهم بشأن الوضع في قطاع الكهرباء في ليبيا، مضيفين: «دون الإسراع في تخصيص التمويل اللازم لإجراء إصلاحات عاجلة، فإن وضع الكهرباء يمكن أن يتدهور بدءًا من أوائل صيف 2021».

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